В НАТО заявили о полной поддержке суверенитета Украины

Командир похода постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2), коммодор Джеймс Морли заявил о полной поддержке суверенитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, прошедшей на борту эсминца Королевских ВМС Великобритании Dunkan, который вместе с фрегатом ВМС Турции Yildirim прибыли в Одесский порт с визитом в Украину в составе SNMG2.

«Мы полностью поддерживаем суверенитет Украины, ее право на независимость. Поддерживаем право на то, чтобы самостоятельно решать свое будущее», - сказал Морли.

По его словам, Черное море становится «местом конкуренции», где несколько стран начинают сражаться за политический и экономический контроль, а задачей кораблей группы является, в том числе, сохранение мира и покоя в Черном море.

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Он также добавил, что в Черное море заходят суда, не принадлежащие странам Черноморского региона. Поэтому, согласно соответствующей конвенции, корабли НАТО хотят контролировать время пребывания этих судов в Черном море, их водоизмещение и другие параметры.

«И, конечно, усиление военной активности со стороны России является также серьезной проблемой, серьезным вызовом, который мы видим, особенно вблизи территории стран-членов НАТО», - отметил коммодор. Он добавил, что усиление военной активности со стороны России увеличивает риск в отношениях между народами, и в связи с этим чрезвычайно важно, чтобы все каналы коммуникации были предельно открытыми и прозрачными – все должны знать о том, что происходит, и для чего осуществляются те или иные задачи.

По его словам, корабли SNMG2 только что вернулись с морских учений, в которых участвовали другие страны НАТО. Эти учения проводились ВМС Болгарии.

«Мы регулярно проводим учения в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами НАТО. И мы абсолютно открыты по содержанию учений, их характеру и времени проведения. После Одессы мы отправляемся в Румынию, где также пройдут учения. Затем мы покинем Черное море», - рассказал Морли.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессу прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании Dunkan и фрегат ВМС Турции Yildirim. Визит продлится до 27 июля.