Обнародован перевод части текста Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

В нем изложены основные принципы Православной церкви Украины.

В сети появился перевод текста Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), подписанного Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Снимки переведенного текста выложил в "Твиттере" посол Украины в Турции Андрей Сибига. Первый абзац составляет вступление, в котором говорится, в частности, о словах апостола Павла: "Вы приступили к горе Сионской... и к Церкви первенцев". Там также отмечается, что хотя Православная церковь и единственная, но расположена в разных местах на земле.

Далее говорится о том, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины, которая в течение десятилетий вымаливала право на самостоятельность церкви, автокефальную православную церковь, передает ТСН.

"...Для исцеления постоянно угрожающих расколов и разделов в поместных церквях единомышленно определяем и провозглашаем, чтобы вся православная церковь, расположенная в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина вместе со священными митрополиями, архиепископиями, еписокопиями, монастырями, приходами... существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляющейся", - говорится в тексте.

Также отмечается, что титул предстоятеля Епифания будет определяться как "Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины". Добавлять или отнимать от титула какие-то части без разрешения Вселенского Патриархата запрещено.

Также Константинополь в Томосе признал ПЦУ своей "дочкой", подтвердил подчинение Вселенскому Патриархату и призвал все православные церкви мира признать украинскую поместную церковь.

По Томосу, несогласные с любыми решениями в Православной церкви Украины архиереи и другие священники могут отправлять Вселенскому Патриарху апелляционные жалобы, а он в свою очередь имеет полномочия принимать безапелляционные судебные решения в отношении епископов и другого духовенства поместных церквей.

Перевод подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем И в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и его супруги Марины и Митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального #Томос|в о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.

Как сообщал УНИАН, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. По словам Вселенского патриарха Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи".