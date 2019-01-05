В Стамбуле Порошенко провел встречу с Эрдоганом (фото)

Стороны обсудили сотрудничество двух стран, а также вопрос освобождения незаконно осужденных украинцев из российских тюрем.

Президент Петр Порошенко встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего визита в Стамбул.

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Об этом сообщает пресс-служба турецкого президента. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Петром Порошенко в Вахдеттине в Стамбуле", - говорится в сообщении.

О встрече рассказал и Порошенко на своей странице в соцсети. "Мы обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли. Благодарю за сотрудничество Турецкой Республике в одобреннии в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН об осуждении милитаризации российской стороной Крыма и Азова", - написал Порошенко.

Во время переговоров стороны также обсудили вопрос освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечение прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинская делегация, которая будет получать Томос об автокефалии Православной церкви Украины, прибыла в Стамбул. Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем Храме Св. Георгия.