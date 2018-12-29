В Кремле заявили, что приняли "к сведению" призыв Меркель освободить украинских моряков

По словам пресс-секретаря российского президента, украинские военные моряки находятся под следствием и все что с ними происходит «происходит в соответствии с российским законодательством».

В Кремле заявили, что приняли «к сведению» призыв Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель к президенту Российской Федерации Владимиру Путину освободить украинских моряков.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашнего телефонного разговора Путина и Меркель.

«Безусловно мы принимаем к сведению подобные заявления, но подобные заявления не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательство», - сказал Песков.

Он заявил, что украинские военные моряки находятся под следствием и все что с ними происходит «происходит в соответствии с российским законодательством».

Песков подтвердил, что эта тема действительно подымалась Меркель в ходе телефонного разговора с Путиным.

«Президент Путин дал свои разъяснения», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, Меркель во время телефонного разговора Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, захваченных Россией вблизи Керченского пролива.

Меркель также приветствовала договоренность об установлении нового перемирия на востоке Украины, которое было достигнуто 27 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Телефонный разговор состоялся 27 декабря поздно вечером.