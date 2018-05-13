Винский: Рядовые социалисты не верят, что фракция СПУ будет голосовать за Януковича

Бывший первый секретарь политсовета Социалистической партии Иосиф Винский теперь неформальный лидер внутрипартийной оппозиции в СПУ. Именно Винский публично обвинил Мороза в предательстве, когда тот пошел на сговор с парламентскими фракциями Партии регионов и КПУ, чтобы стать спикером Верховной Рады. Мороз, в свою очередь, обвинил Винского в близости к БЮТ. Что сегодня думает бывшая правая рука Мороза о ситуации в парламенте и в Социалистической партии?

Иосиф Викентьевич, какова реакция секретарей обкомов Социалистической партии на поступок Мороза в регионах?

Они растеряны и разочарованы, но пока еще не готовы к каким-то действиям. С одной стороны, есть партийная дисциплина, и они не могут протестовать против того, что лидера партии вроде бы избрали спикером. С другой – поступок лидера – это удар не только по имиджу, но и по принципам, программным принципам партии.

В целом разная реакция... Ситуация в партии будет ясна после голосования за премьер-министра, если оно состоится. Когда рядовые члены партии увидят, что их фракция голосует за Януковича, то картина изменится кардинально.

Случилось услышать такие слова: в случае досрочных выборов Мороз потянет за собой в политическую могилу всю партию...

Я хорошо работал над организационной структурой партии, поэтому она не рассыпется... Она сбита моими руками, потому я не разделяю иллюзии, что она исчезнет. Будет выход отдельных людей, громкие выступления отдельных лиц, но СПУ будет держаться.

Но когда нет идеи, когда расползаются основы - тогда возникают проблемы. А что касается нынешней ситуации, то я не вижу другого варианта, кроме роспуска парламента – если мы хотим иметь легитимный законодательный орган и вернуться к нормальной структуре власти. Хотя я не убежден, что моя партия преодолеет проходной барьер.

Каким Вы видите свое политическое будущее, если будут досрочные выборы?

Я член Соцпартии. Но, понятно, что по списку СПУ я идти не смогу, поскольку политсовет проголосовал против меня. Увижу, какая будет ситуация на нашем съезде, который должен состояться до 1 октября.

Как Вы оцениваете перспективы антикризисной коалиции?

Все нужно было делать так, чтобы не возникало сомнения в легитимности коалиции. А эти сомнения сегодня есть.

Когда есть правила игры, закрепленные регламентом, тогда есть и способ разрешения конфликтов в Верховной Раде. Если же правила игры игнорируются, то не остается никаких других механизмов, кроме мегафонов.

Бракоразводный процесс, по регламенту, должен длиться десять дней, потом - формирование новой коалиции и четко двигаться по регламенту.

В нынешнем составе коалиция долго не просуществует. Ее формат не отражает политический выбор населения. Внутри коалиции находятся силы с полностью противоположными взглядами, которые не способны найти общий язык с Президентом и которые не имеют трехсот голосов для преодоления его вето. Потому будущее я вижу как сплошную взаимную блокировку законопроектов и паралич всех ветвей власти.

Беседовала Маша Мищенко