Запад должен оказать вооруженную поддержку украинцам в борьбе с РФ - Бжезинский

Такое мнение высказал бывший советник президента США и известный американский аналитик Збигнев Бжезинский в эфире СNN.

"Россия утверждает, что это восстание людей, а в действительности проверяет, может ли захватить эту территорию без большого противостояния и продолжать говорить, что этот регион сам отсоединился от Украины", - сказал он.

Читайте такжеРоссия занимается терроризмом, а не борется с ним - представитель Украины в ООН

"Я вижу поражающее сходство между тем, что произошло несколько недель назад в Крыму, и теперь на востоке. Группы бандитов в форме без опознавательных знаков появляются неожиданно и выглядят практически так же, как те в Крыму, и в нескольких городах на востоке пробуют сделать то же, что там", - отметил аналитик.

Бжезинский отметил, что в случае противостояния россияне планируют ввести войска, сконцентрированные на границе с Украиной, и отметил, что дальнейшее развитие событий будет очень зависеть от самих украинцев.

По его словам, без противостояния Россия сделает с очередными украинскими регионами то же, что с Крымом, и Запад в таком случае не будет активно вмешиваться в дела.

"Если решат оказывать сопротивление, то правдоподобно они будут проигрывать шаг за шагом, но если это сопротивление продолжится, то Запад - нравится ему это или нет - будет под большим общественным давлением, чтобы оказать им помощь", - сказал он.

Бжезинский призвал как можно скорее об этом официально проинформировать украинцев, потому что это также сможет уменьшить шансы на вооруженный конфликт.

"Если проинформируем их об этом заблаговременно, то очень правдоподобно, что украинцы восстанут против России, а если россияне будут это знать, то дважды подумают перед тем, как отправиться в большую кампанию", - сказал аналитик.

Бжезинский также провел параллели с событиями в Украине с противостоянием США и России во Вьетнаме.

"Достаточно подумать о Вьетнаме. Мы там потеряли тысячи людей, но кто вооружал вьетнамцев? Россияне. Они не видели в этом ничего плохого, потому что видели в этом свой геополитический интерес", - заметил он.

"Считаю, что в случае Украины мы можем быть активные собственно в таком измерении", - прибавил он.