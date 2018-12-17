Британия призывает Россию немедленно вывести войска с Крыма

Великобритания поддерживает новый проект резолюции, касающийся милитаризации Крыма, который сегодня будет рассматриваться на Генеральной ассамблее ООН.

Великобритания призывает Российскую Федерацию немедленно вывести войска с оккупированного ею Крыму.

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Об этом говорится в сообщении МИД Британии в "Твиттере". «Соединенное Королевство приветствует новую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН относительно милитаризации Крыма. Мы призываем Россию вывести ее военные силы с Крыма и немедленно прекратить её незаконную аннексию территории Украины. Крым - это Украина», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций сегодня, 17 декабря, в 22:00 будет рассматривать проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что главная цель этой резолюции будет заключаться в том, чтобы «настоятельно призвать Российскую Федерацию вывести ее военные силы с Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории».

Вместе с тем в резолюции будет выражен призыв к России «прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях».

Президент Петр Порошенко сообщил, что уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции.

Генассамблея ООН в декабре этого года должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции - относительно нарушения прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.