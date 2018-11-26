Атака РФ в Азовском море: один из раненых украинских моряков в критическом состоянии – Ельченко

Всего в плену россиян находятся 23 украинских моряка.

Один из раненых российскими пограничниками в Керченском проливе украинских моряков находится в критическом состоянии.

Об этом сообщил постпред Украины Владимир Ельченко на заседании Совбеза ООН в понедельник, передает "Украинская правда".

"Шесть украинских моряков ранены, трое из них тяжело, и согласно предварительной информации, один человек находится в критическом состоянии", - рассказал он.

По словам Ельченко, в результате этой атаки спецназ ФСБ РФ захватил три украинские корабля и 23 члена экипажа.

Читайте такжеОпубликован список захваченных Россией украинских моряков

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, "севшего на мель", заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, другие члены экипажей попали в плен.