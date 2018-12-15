Экс-министр спрогнозировал судьбу Керченского моста после возврата Крыма Украине

Крымский мост может стать элементом для воссоздания "великого шелкового пути" в Азию, полагает экономист.

Бывший министр экономики Украины, заслуженный экономист Виктор Суслов считает, что в случае возврата захваченного Российской Федерацией Крыма под контроль Украины, построенный РФ мост через Керченский пролив на полуостров(Крымский мост или Керченский мост) можно будет использоваться как важный элемент транспортного коридора из Европы на Кавказ.

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Украинское государство и Россия обсуждали строительство Крымского моста задолго до 2014 года, рассказал эксперт во время чата на Главреде. По его словам, в 2013 году было даже подписано двустороннее соглашение о строительстве этого моста, потому что сооружение на несколько сотен километров сокращает сухопутный транспортный путь из Европы и Украины на Кавказ.

"Это важный транспортный коридор, поэтому в случае возврата Крыма Украине, а, следовательно, и урегулирования украино-российского конфликта, Крымский мост можно будет использоваться как важный элемент этого упомянутого транспортного коридора, а, возможно, и как элемент воссоздания "великого шелкового пути" в Азию", — добавил собеседник.

Суслов подчеркнул, что потери Украины от трудностей, связанных с обеспечением мореплавания по Азовскому морю и использованием портов Мариуполь и Бердянск, связаны не с Крымским мостом, а с украино-российским конфликтом вокруг понимания современного статуса Керченского пролива и Азовского моря.

"Как известно, Украина не признает факт оккупации Крыма, поэтому Украина не признает статус территориальных вод возле Крыма как российских территориальных вод и статус Керченского пролива как проходящего через российские территориальные воды", — заявил экономист.

"Поэтому продолжение конфликта по использованию этого водного пространства неизбежно, вплоть до юридического урегулирования вопросов территориальных вод России и Украины возле Крыма. До настоящего времени, когда "по умолчанию" Украина выполняла российские требования к движению по Керченскому проливу и Азовскому морю, судоходство продолжалось", — подчеркнул эксперт.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.