Эксперт предрек печальную судьбу Крымскому мосту

Керченский мост построен с ужасными нарушениями, отметил аналитик.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост или Керченский мост) нужно будет демонтировать.

Крымский мост можно какое-то время поддержать в эксплуатации, постоянно латая и укрепляя, но после запустения он станет непригодным меньше, чем за год, рассказал аналитик во время чата на "Главреде".

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По его словам, Крымский мост строили как политический проект, а почвы и течения президенту РФ Владимиру Путину не подконтрольны.

"Я больше политик, чем экономист, поэтому думаю, что потребуется его демонтировать. Кроме того, он построен с ужасными нарушениями, которые разрушают экосистему и создали препятствия для нормального судоходства", — отметил собеседник.

Чорновил полагает, что до тех пор, пока Украина вернет Крым под свой контроль, судьбу сооружения может решить матушка-природа.

"Мост строили как политический проект, а почвы и течения Путину не подконтрольны. Не думаю, что этот мост простоит долго", — заявил эксперт.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.