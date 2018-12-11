В Европарламенте призвали ЕС закрыть порты для российских судов

Также евродепутат призывает страны-члены ввести целенаправленные санкции против России, если не будут освобождены захваченные украинские военнослужащие.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс (политическая группа "Зеленые - Европейский свободный альянс") призывает Европейский Союз закрыть порты стран-членов для российских судов из-за блокирования Россией судоходства через Керченский пролив и в Азовском море.

Об этом говорится в заявлении Хармс, обнародованном на ее персональном сайте.

"В нашем докладе мы признаем огромный прогресс, которого в настоящее время добилась Украина, и в частности в таких отраслях как энергетика, здравоохранение, пенсии, государственное управление и децентрализация. Однако, мы настоятельно призываем украинскую власть активизировать ее усилия в проведении реформ, и особенно в направлении борьбы с коррупцией, продолжать реформу децентрализации и добиться дальнейшего прогресса во всеобъемлющей реформе судебной системы", - подчеркнула Хармс.

При этом, евродепутат отметила, что достигнутые Украиной результаты впечатляют, особенно если учитывать довольно сложную ситуацию в связи с оккупацией Россией украинских территорий и войну, которую Россия ведет против Украины.

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"После военного нападения в Керченском проливе, я ожидаю, что подавляющее большинство в Европейском парламенте поддержит голосованием предложенный ответ на последнее обострение: Мы призываем ЕС и его страны-члены к целенаправленным санкциям в том случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и если произойдет дальнейшее военное обострение", - отметила Хармс.

"Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть расширен на регион Азовского моря. Мы также настоятельно призываем ЕС и его страны-члены закрыть наши порты для прибытия российских судов из Азовского моря в том случае, если Россия не восстановит свободу судоходства через Керченский пролив и в Азовском море", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».