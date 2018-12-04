Новый подозреваемый в деле Гандзюк сейчас находится в Доминикане - нардеп

Нардеп Мустафа Найем сомневается, что новый подозреваемый Алексей Левин мог сам принять решение об убийстве сотрудника городской администрации.

Новый подозреваемый в деле об убийстве общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк является помощником депутата Херсонского облсовета и сейчас находится в Доминикане.

Об этом народный депутат Мустафа Найем написал на странице в Facebook.

"Новый подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк - это Алексей Левин. Настоящая фамилия - Москаленко, уроженец г. Херсон, 41 год. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. "закону Савченко"", - написал Найем.

Найем добавил, что Левин является помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру.

"Он не однократно был в офисе у организатора убийства Игоря Павловского; и по неподтвержденной информации, именно он на машине Никола Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей", - написал Найем.

Вместе с тем нардеп сомневается, что Левин мог сам принять решение об убийстве сотрудника городской администрации.

"По некоторой информации, сейчас Алексей Москаленко-Левин наслаждается погодами в Доминиканской республике, а его отец спокойно пребывает в городе и активно вовлечени в вырубке леса", - добавил Найем.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления.

Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, но большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

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Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергея Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла. 5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Паламарчука.

Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.