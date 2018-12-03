Сенатор-республиканец призвал США отправить корабли в Черное море и дать Украине оружие

Он отметил, что должно быть мощное сдерживание, а не просто разговоры с Путиным, поскольку он "хитрый, агрессивный, оппортунистический; он находит слабые места и использует их".

"Путин не понимает слова, он понимает действия", - подчеркнул сенатор-республиканец Джон Баррассо выступая в передаче "Встреча с прессой" на канале NBC.

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"Путин уважает силу и территорию. Слова для него немного значат, а вот действия – да. Считаю, мы должны делать больше", - отметил сенатор, передает Голос Америки. Он призвал США направить корабли в Черное море. То же самое, подчеркивает сенатор, должно сделать и НАТО. Такие действия продемонстрируют народу Украины поддержку США, считает Баррассо, а также покажут России, что нужно придерживаться международного права.

Сенатор также призвал США предоставить Украине оружие для противовоздушной обороны, а также для обороны против нападений с моря. "Мы предоставили им противотанковое оружие, должны предоставить им противовоздушное оружие, а также оружие, чтобы противостоять нападению кораблей", - заявил Баррассо.

"Путин уважает силу и действия. Он не остановится пока его не остановят. Он слышит запах страха", - отметил сенатор.

"Должно быть мощное сдерживание, а не просто разговоры с Путиным. Он хитрый, агрессивный, оппортунистический; он находит слабые места и использует их", - добавил он.

Основная мощь Путина, по мнению сенатора, заключается в трех сферах: кибер, энергетика и войско. Поэтому сенатор призвал, в частности, развивать мощь США в сфере энергетики, а также призвал Германию заблокировать "Северный поток 2".

"Мы должны делать все возможное, чтобы становиться более энергонезависимыми и доминировать в энергетике. Также, считаю, необходимо привлекать НАТО. Меркель должна остановить трубопровод "Северный поток 2", ведь он означает зависимость от российских энергоресурсов", - заявил он.