Рада может собраться в ближайшие дни

На своей странице в Facebook Гройсман написал: «Я дал поручение аппарату Верховной Рады созвать всех народных депутатов на их рабочие места. Прошу депутатов быть готовыми к проведению внеочередной сессии Верховной Рады по результатам завтрашнего заседания СНБОУ".

«Мы должны быть готовы действовать и принимать необходимые неотложные решения»- подчеркнул председатель парламента.

Читайте такжеЗавтра состоится срочное заседание СНБО«Все то, что делают сейчас террористы, - это зверство. Убивать мирных жителей, убивать женщин и детей, обстреливать жилые кварталы, где нет ни оружия, ни военных, - это зверство. Зверство, на которые могут быть способны только нелюди. Зверство, которое должно быть немедленно остановлено!» - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе боевики совершили теракт, жертвами которого стали 30 человек.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал немедленно созвать Совет Безопасности ООН относительно ситуации в Мариуполе. МИД Украины, в свою очередь, заявило, что ответственность за теракт несет Россия.