Порошенко назвал вступление Украины в ЕС "вопросом нескольких лет"

Петр Порошенко посоветовал студентам не хвататься за дату о вступлении в ЕС, приведя в пример ситуацию с безвизом.

По мнению президента Украины Петра Порошенко, вопрос относительно вступления Украины в Европейский союз можно решить в течение нескольких лет.

Об этом он сообщил 23 ноября во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, передает ТСН.

Порошенко сначала посоветовал студентам не хвататься за дату, приведя в пример ситуацию с безвизом. Он пояснил, что использовал ошибочные даты начала действия безвізу, которые сам объявлял, для "давления на ЕС".

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Потом президент сказал, что "это (прим. вступление в ЕС) не вопрос десятилетий, а вопрос лет".

Он добавил, что все необходимое для приближения к ЕС, прописано в Соглашении об ассоциации.

"Что надо сделать - я уже четко определил. Если вы прочитаете Соглашение об ассоциации, там все это есть" - сказал он, отметив, что Украине нужно в частности реформировать большинство отраслей и сформировать антикоррупционную инфраструктуру.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

В четверг, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту. А уже вечером народные депутаты приняли в первом чтении указанный проект закона.