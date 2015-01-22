Турчинов попал под обстрел по дороге в Донецкий аэропорт - СМИ

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в СНБО.

По словам собеседника, кугуар, на котором Турчинов направлялся в аэропорт, попал под плотный обстрел в районе населенного пункта Опытное.

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"У машины оторвало колесо, меняли под обстрелом", - сказал собеседник.

По его словам, Турчинов остался невредимым.