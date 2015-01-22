Турчинов попал под обстрел по дороге в Донецкий аэропорт - СМИ
00:29, 22 января 2015Война
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Секретарь СНБО Александр Турчинов в среду попал под обстрел по дороге к Донецкому аэропорту.
Турчинов попал под обстрел по дороге в Донецкий аэропорт / УНИАН
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в СНБО.
По словам собеседника, кугуар, на котором Турчинов направлялся в аэропорт, попал под плотный обстрел в районе населенного пункта Опытное.
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"У машины оторвало колесо, меняли под обстрелом", - сказал собеседник.
По его словам, Турчинов остался невредимым.
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