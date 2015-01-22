Турчинов попал под обстрел по дороге в Донецкий аэропорт - СМИ

00:29, 22 января 2015
Война
16565 0

Секретарь СНБО Александр Турчинов в среду попал под обстрел по дороге к Донецкому аэропорту.

Фото: УНІАН

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в СНБО.

По словам собеседника, кугуар, на котором Турчинов направлялся в аэропорт, попал под плотный обстрел в районе населенного пункта Опытное.

Читайте такжеТурчинов: Россия хочет уничтожить Украину как государство

"У машины оторвало колесо, меняли под обстрелом", - сказал собеседник.

По его словам, Турчинов остался невредимым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter