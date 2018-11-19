В Евросоюзе рассмотрят ситуацию в Азовском море и обсудят псевдовыборы на Донбассе

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что ожидает введения Евросоюзом санкций в связи с проведением псевдовыборов на Донбассе.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС сегодня в Брюсселе рассмотрит последние события на востоке и юге Украины, в частности ситуацию в Азовском море и псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

«В понедельник, 19 ноября, министры иностранных дел стран-членов ЕС на встрече Совета Евросоюза обсудят вопросы, связанные с Украиной. Председательствовать на встрече будет высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини», - говорится в сообщении.

«Министры обменяются мнениями по поводу последних событий в Украине. В частности, они обсудят ситуацию в Азовском море и «выборы» в так называемых «ЛНР» и «ДНР», которое состоялось 11 ноября. Также министры могут коснуться вопросов, связанных с процессом реформ в Украине и поддержкой Евросоюза в этом», - сообщили в представительстве.

Европейские дипломаты напомнили, что во время саммита, который состоялся в Брюсселе 9 июля, Евросоюз в очередной раз заявил о своей непоколебимой поддержке и преданности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках границ, признанных международным сообществом. Также Евросоюз и Украина подтвердили свои непрерывные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, основываясь на Соглашении об ассоциации.

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Также ЕС признал весомый прогресс, которого Украина достигла в процессе реформ. Он является крайне важным для удовлетворения потребностей украинских граждан и укрепления устойчивости Украины перед внешними проблемами, с которыми она столкнулась.

«Во время Совета ассоциации, который запланирован на 17 декабря, ЕС и Украина будут иметь возможность ознакомиться с прогрессом во внедрении реформ. Также обе стороны обсудят другие важные вопросы двустороннего и мирового сотрудничества», - говорится в сообщении.

Последний раз вопрос Украины во время встречи Совета ЕС министры обсуждали 19 марта - после визита Могерини в Киев, который состоялся 11-12 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозировал введение Евросоюзом санкций против организаторов псевдовыборов на оккупированной части Донбасса 11 ноября.

Что касается ситуации в Азовском море Совет национальной безопасности и обороны Украины после рассмотрения угроз национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и в Керченском проливе, обусловленных агрессивными действиями России, констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия активно насыщает некогда мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.