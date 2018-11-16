В САП заявили о вручении подозрения экс-главе ГФС Продану в присвоении 89 миллионов

Продан подозревается в получении во время руководства ГФС в собственность 89 млн грн, за которые «для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств».

В САП заявили о вручении подозрения бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирославу Продану.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети Facebook.

«Учитывая ... наличие достаточных данных, собранных в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой под оперативным сопровождением служащих ГУ «К» Службы безопасности Украины, 15 ноября прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 (приобретение должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение - УНИАН) УК Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВзлом мессенджера и роскошная недвижимость в Турции: СМИ рассказали, почему Продан сбежал из страны

В САП добавили, что во исполнение требований статей 277-278 Уголовного процессуального кодекса Украины обеспечено вручение указанного уведомления о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений. Отмечается, что Продан подозревается в получении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя ГФС с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые «для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств». «С целью сокрытия принадлежности действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкое лицо. Среди приобретенных за указанный период объектов: 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн», - говорится в сообщении.

Также следствием проверяется причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Вместе с тем, в Антикоррупционной прокуратуре отметили, что вчера, 15 ноября, Продан не явился на вызовы для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

«Прокурорами дважды в установленном законом порядке на 8 и 15 ноября лицо вызывалось в САП, однако на вызовы чиновник не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки. Опубликованные в социальной сети заявления о пребывании за границей на лечении не нашли своего подтверждения предусмотренным уголовным процессуальным законом способом», - сообщили в САП.

В то же время в Антикоррупционной прокуратуре заявили, что, несмотря на вызовы и запросы прокуроров, «субъектом и его защитниками сих пор не сообщено ни место (адрес) пребывания, ни название медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении».

Также сегодня, 16 ноября, прокуроры САП в третий раз вызвали Продана для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября на своей странице в Facebook Мирослав Продан написал, что на тот момент находился за пределами Украины.

Он отметил, что в начале ноября запланировал поездку за границу для проведения медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку украинские врачи утверждают, что его «проблема решается хирургическим путем».

«7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена по адресу, где никогда не проживала моя семья», - отметил он.

Читайте такжеЭкс-глава ГФС Продан сбежал из Украины, а не уехал "на лечение" – журналист (документ)

Продан утверждал, что с июля этого года еще в должности руководителя ГФС, а также после увольнения, находясь в Украине, через адвокатов обращался к правоохранителоям с предложением прийти и предоставить все необходимые объяснения, но «никакой реакции на многочисленные обращения не получил».

Также Продан высказал предположение, что цель «непонятной игры следственных органов» - объявить его в розыск, чтобы «безосновательно и бездоказательно сделать виновным».

Он также заявил, что по возвращении с лечения сможет предоставить необходимые документы и исчерпывающие объяснения.

Справка. Правительство назначило Продана исполняющим обязанности председателя ГФС в июле 2016 года. В 2014-2016 годах Продан возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.

16 июля 2018 г. генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют возможные правонарушения Продана. 29 августа ТСН.ua из собственных источников в САП стало известно, что генпрокурор передал Антикоррупционной прокуратуре часть материалов уголовного производства, касающихся Продана. По данным источника, речь идет о якобы приобретении и строительстве недвижимости через подставных лиц в Украине и Турции. 5 сентября Продан по собственному желанию уволился с ДФС и заявил о намерении принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя фискальной службы.