В России думают над предоставлением ЕС "черного списка" невъездных лиц

Об этом заявил источник в МИД РФ, передают РИА Новости.

В октябре замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что российский черный список граждан ЕС "сопоставим с тем списком, который есть у Европейского союза".

В сентябре стало известно, что европейскому депутату Ребекке Хармс, которая направлялась на процесс по делу народного депутата, члена Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Надежды Савченко, было отказано во въезде в Россию.

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"Мы в принципе не исключаем возможность доведения до сведения ЕС в той или иной форме списка фигурантов ответного российского стоп-листа. В предварительном плане российская сторона прорабатывает различные аспекты этого вопроса. На данный момент с учетом отсутствия каких-либо подвижек в еэсовской политике санкций в отношении РФ ожидать от нас подобного шага очевидно преждевременно", — сказал источник.