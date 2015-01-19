Нидерланды подготовили резолюцию о лишении делегации РФ полномочий в ПАСЕ
Парламентарии от Нидерландов подготовили резолюцию с предложением лишить полномочий российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Об этом сообщает Газета.ги.
Вопрос может быть рассмотрен в первый день зимней сессии, когда будут автоматически восстановлены полномочия всех делегаций. Ряд членов российской делегации потеряли часть полномочий в связи с решением относительно аннексии Крыма.
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Напомним, в апреле российскую делегацию в ПАСЕ было лишено права голоса до января 2015 года за аннексию Россией Крыма. Формально в начале года российская делегация автоматически получает право голоса в ПАСЕ.
Тем временем глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков еще в августе заявлял, что если санкции против России в ассамблее продолжатся, то он не видит "причины, по которой российская делегация будет принимать участие в деятельности ПАСЕ в 2015 году". А это фактически будет означать выход российской делегации из состава ПАСЕ.