Порошенко поздравил лидера крымскотатарского народа Джемилева с юбилеем

Президент Петр Порошенко отметил, что Мустафа Джемилев является не только лидером крымскотатарского народа, но и авторитетом для всех украинцев.

Президент Петр Порошенко поздравил лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев с 75-летним юбилеем.

Приветствие обнародовано на странице главы государства в Facebook. «75 лет сегодня исполняется незаурядному человеку, лидеру не только крымских татар, но и несомненному авторитету для всех украинцев - Мустафе Джемилеву», - отметил Порошенко.

Президент напомнил, что силу духа и стальной характер Джемилева не сломали годы преследований, давления и заключений за «распространение антисоветских взглядов».

«И сейчас Мустафа не покидает борьбу за возвращение Крыма, за освобождение всех заложников Кремля, пока они не вернутся домой, в украинский Крым», - добавил Порошенко.

Он пожелал Джемилеву крепкого здоровья, вдохновения и долголетия.

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В Киевской горгосадминистрации запланировано торжественное мероприятие по случаю юбилея Джемилева, сообщает радио Свобода. Перед днем рождения он обратился с призывом о помощи детям крымчан, которых по политическим мотивам удерживают в России и на аннексированном полуострове. Джемилев попросил направлять пожертвования с пометкой «Помощь детям крымских политзаключенных» на расчетный счет благотворительной организации «Фонд «Крым», который опубликовал в Facebook.

Мустафа Джемилев получил статус национального лидера благодаря непоколебимой позиции в борьбе за права крымскотатарского народа. На протяжении 1966-1983 годов он был шесть раз арестован. Имел семь судимостей, провел в заключении 15 лет за «распространение взглядов, порочащих советский строй». В 1975-1976 годах провел более 300 дней голодовки в Омской тюрьме. На свободу вышел в 1986 году.

С 1991 до 2013 года был председателем Меджлиса крымскотатарского народа. Мустафа Джемилев – народный депутат III–VII созывов Верховной Рады. С ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва. На протяжении всех каденций в украинском парламенте оставался беспартийным.

20 августа 2014 года указом президента Петра Порошенко Джемилев назначен уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев является почетным доктором права Сельджуцького университета (Турция), лауреатом международной премии имени Орлика «За демократизацию украинского общества». Награжден медалью Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V и IV степеней.