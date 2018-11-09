Дуда просил Порошенко вмешаться в дело Кладбища орлят, но реакция отсутствует

Президент Польши считает, что вопрос фигур львов связан, в частности, с политическими проблемами в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда попросил украинского коллегу Петра Порошенко вмешаться в дело Кладбища орлят.

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«Я попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело Кладбища орлят и другие вопросы», – сказал он, передает Польское радио. Дуда добавил, что это трудные вопросы, дополнительно связанные с политическими проблемами в Украине.

Комментируя проблему вокруг каменных фигур львов на Мемориале львовских орлят, Анджей Дуда отметил, что это очень тяжелая тема, связанная с «бывшими польско-украинскими боями (речь идет о Польско-украинской войне 1918-1919 годов – ред.) и Кладбищем орлят во Львове».

«В последнее время это очень тяжелые темы. Я неоднократно обращался по этим вопросам, ибо их есть целый ряд, к президенту Украины Петру Порошенко. Я разговаривал с ним и просил его вмешаться в эти дела. К сожалению, как вы видите, сейчас этой реакции нет», – сказал Дуда. Он считает, что это связано также с внутренними политическими проблемами в Украине.

«Насколько мне известно, власти Львова имеет другие политические взгляды, чем президент, а потому есть проблемы в понимании. Есть много трудных вопросов, которые нас волнуют, но которые мы будем реализовывать. Это нелегкое дело. Мы постоянно предпринимаем усилия, но, как вы видите, не все удается», – сказал президент Польши.