НАБУ вызывает Мартыненко на допрос, утром экс-нардеп выбросил повестку на пол (видео)

Бывшего народного депутата вызывают на допрос в качестве свидетеля по поручению правоохранительных органов Чехии.

Национальное антикоррупционное бюро вызывает бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко на допрос по поручению правоохранительных органов Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в микроблоге Twitter.

«5 ноября 2018 года экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Чешской республики. Другая информация по расследованию компетентными органами Чехии уголовного производства является конфиденциальной и не подлежит разглашению», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭкс-нардепа Мартыненко «со скандалом» вручили обвинительный акт – адвокат

«В свою очередь отмечаем, что поведение бывшего народного избранника вызывает возмущение и является недопустимым в любой цивилизованной стране мира. Подчеркиваем, детективы Национального бюро вручили повестку в надлежащий способ в соответствии с положениями Уголовного процессуального кодекса Украины», - подчеркнули в НАБУ.

Отметим, что возмущение НАБУ вызвало то, что сегодня утром Николай Мартыненко отказался получать повестку, которую детектив вручил ему перед заседанием Шевченковского райсуда Киева.

Соответствующее видео опубликовал Центр противодействия коррупции на странице в Twitter.

На нем видно, как детектив НАБУ вручает Мартыненко повестку на допрос как свидетеля, однако тот просто выбрасывает документ на пол, заявляя о незаконности действий антикоррупционера.

"Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол", - говорится в сообщении.

Детектив НАБУ пришел в Шевченковский суд, чтобы вручить перед заседанием экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку на допрос. Мартыненко отказался ее брать и выбросил на пол. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ГПК / Шабунин (@Shabunin) November 5, 2018

Ранее, 28 октября, народный депутат Сергей Лещенко в социальной сети Facebook сообщал, что прокуратура Чехии направила в Украину запрос об оказании помощи в расследовании в отношении Мартыненко.

По словам народного депутата, в запросе чешских правоохранительных органов речь шла о том, что на территории Чехии возбуждено уголовное производство в отношении Мартыненко.

«В частности, прокуратура Чехии просит Украину допросить Мартыненко, а также осуществить другие следственные действия», - заявил Лещенко.

«Дело в Чехии возбуждено по тем же эпизодом, что и в Швейцарии - платеж чешской компании «Шкода» на панамскую компанию Мартыненко в швейцарском банке, который трактуется ими как взятка за право поставлять в Украину оборудование на атомные электростанции», - отметил Лещенко.

По его данным, дело в Чехии ведет отдел по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями.