Советник президента рассказал, от чего зависит дата проведения объединительного церковного собора

Павленко в контексте сроков проведения собора заявляет, что сейчас речь идет «о месяцах, неделях».

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявляет, что дата проведения объединительного собора зависит от позиции украинских епископов украинских православных церквей.

Читайте такжеВарфоломей самолично вручит томос об автокефалии избранному на соборе предстоятелю украинской церкви

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Павленко сообщил на брифинге в Киеве.

Отвечая на вопрос о сроках его проведения, он сказал, что «церкви обычно оперируют десятками лет, если не столетиями; сейчас речь идет о месяцах, неделях».

«Сейчас все зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к согласию относительно того, как этот собор проводить и так далее. Созыв, как говорили об этом представители украинских церквей, зависит от позиции вселенской патриархии», - отметил советник главы государства.

При этом он отметил, что в соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом высказана позиция о том, что будет предоставлен томос предстоятелю независимой Украинской православной церкви.

«Следовательно, это произойдет очень быстро, и это зависит сейчас от позиции украинских епископов», - резюмировал Павленко.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечная цель первопрестольной Константинопольской церкви - даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.