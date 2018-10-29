Адвокат Януковича попросил суд возобновить следствие и допросить 13 свидетелей

В свою очередь, суд отказал ему в удовлетворении этого ходатайства.

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого подозревают в государственной измене, Александр Байдык попросил суд возобновить судебное следствие, чтобы допросить 13 свидетелей.

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Как передает корреспондент УНИАН, Байдык напомнил, что на суде были допрошены 43 свидетеля, а защитники экс-президента просили допросить 144 человека.

Он также добавил, что просит суд допросить тех свидетелей, которые не были допрошены в суде.

В свою очередь, прокурор Максим Крым заявил, что указанные адвокатом свидетели были допрошены на досудебном следствии, в частности военные из Крыма. Также он добавил, что не видит оснований, чтобы допрашивать этих людей еще раз в суде. Председательствующий по делу судья Владислав Девятко уточнил, что были допрошены 52 свидетеля, 15 из них - свидетели защиты, в том числе бывшие высокопоставленные лица и охранники Януковича, и добавил, что суд не будет удовлетворять это ходатайство.

"Суд дает вам разъяснения. В данном судебном процессе мы допросили 52 свидетеля, 15 из которых со стороны защиты. По ходатайству защиты суд разрешил допросить свидетелей Николая Азарова, Андрея Клюева, Виталия Захарченко, Александра Якименко, Павла Лебедева. Данные свидетели более 10 раз вызывались в суд, однако без уважительных причин на допрос не прибыли. Поэтому суд закончил следствие без их допроса. Суд также отмечает, что те обстоятельства, которыми вы обосновываете допрос свидетелей, которые были допрошены в досудебном следствии, так по тем обстоятельствам были допрошены несколько десятков свидетелей. Поэтому в настоящее время суд принимает решение, что нет оснований для возобновления судебного следствия".

После этого адвокат продолжил читать свою речь в рамках прений.

Как сообщал УНИАН, адвокат Януковича Байдык начал произносить речь в рамках судебных прений 13 сентября. Другой адвокат экс-президента Александр Горошинский начал произносить речь в рамках судебных прений 5 октября, а завершил 26 октября. В речах адвокаты цитируют показания многих свидетелей, которые выступили по этому делу, и дают каждому из них свою оценку.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

16 августа 2018 года в рамках прений в Оболонском райсуде Киева прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.