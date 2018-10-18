Atlantic Council: Украина может снова повторить ошибки Оранжевой революции

Проблема в том, что в Украине нет настоящих политических партий, чьи программы отвечали бы интересам избирателей.

Президентские и парламентские выборы в Украине, которые пройдут в 2019 году, будут одними из самых важных за все время независимости.

Если эта кампания закончится тем же, что и предыдущая, когда победу одержали пять благосклонных к реформам партий, украинская евроинтеграция и уход подальше от «русского мира» будет продолжаться до следующего избирательного цикла в 2024 году.

Но, дискутируя о выборах в Украине 2019 года, стоит помнить о трех факторах, пишет в статье для Atlantic Council британский политолог и историк Тарас Кузьо.

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Первый – кандидаты ведут предвыборные кампании и риторику так, будто Украина – страна с президентской системой. Эта мифология поддерживается тем, что после завершения работы президенты приписывают себе успехи, которые были достигнуты правительствами и парламентом. Украина на самом деле имеет гибридную президентско-парламентскую систему, которая делает управление довольно запутанным. После Оранжевой революции Украина пережила пять лет нестабильности и одни досрочные выборы, что заблокировало проведение любых реформ и борьбу с коррупцией. Разочарование «оранжевыми» лидерами позволило пророссийским силам вернуться к власти в 2010-ом. Существует реальная угроза, что этот сценарий повторится.

Второй фактор – избиратели обвиняют президента Петра Порошенко в проблемах, за которые отвечает правительство и парламент.

И третий – в Украине нет настоящих политических партий. И это та проблема, которая распространена на всем постсоветском пространстве. Еще много работы нужно сделать, чтобы управляемые интересами украинские политические силы предложили платформы, которые представляют истинные потребности избирателей.

Украинские политические партии представляют себя в Брюсселе таким образом, который мало имеет общего с их идеологическими позициями. Авторитарная и олигархическая «Партия регионов» пыталась присоединиться к «Альянсу либералов и демократов Европы» в Европейском парламенте. «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко входит в эту европейскую группу. Но сам он хвалил авторитарных лидеров, таких как чилийский диктатор Аугусто Пиночет. «Батькивщина» - член правоцентристской «Европейской народной партии», несмотря на то, что ее политика имеет левый и популистский характер. К примеру, риторика партии против МВФ созвучна с риторикой пророссийского «Оппозиционного блока». «Vox Украина» описало экономическую программу Юлии Тимошенко как «смесь из плагиата, полуплагиата, несуществующих источников и ошибок».

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Как эти факторы повлияют на кандидатуру Порошенко, Тимошенко, Садового и Гриценко? Пророссийских Юрия Бойко и Вадима Рабиновича автор во внимание не принимает, поскольку большинство их избирателей находятся под российской оккупацией на Донбассе и в Крыму. Поэтому у этих кандидатов более чем нулевые шансы попасть во второй тур.

Кузьо пишет, что после Евромайдана в украинском парламенте политической силой с наиболее активной реформистской риторикой была «Народный фронт» Арсения Яценюка. У нее нет своего кандидата на президентских выборах, поэтому она поддержит Порошенко. Но отсутствие «Народного фронта» в политической жизни страны в следующем электоральном цикле сделает процесс принятия реформ более сложным.

В 2014 году «Блок Петра Порошенко» получил наибольшее количество мест. Но его популярность сейчас ниже 10%, согласно последним опросам. Этот показатель может вырасти, если нынешний президент останется на своем посту. Но вряд ли БПП сможет получить столько же мест в Верховной Раде.

«Батькивщина» может увеличить свое присутствие в парламенте. Но она вряд ли будет способна сформировать парламентское большинство. Пик ее популярности произошел в 2006-207 годах, когда партия набрала 20-30% голосов. Если любая другая политическая сила получит большую поддержку избирателей, чем «Батькивщина», она сможет настаивать на своем праве назначить премьер-министра в любом коалиционном правительстве.

Существует реальная вероятность того, что Украина повторит хаотическое прошлое после Оранжевой революции. Неспособность Тимошенко влиять на парламент и сформировать собственное правительство может снова привести к нестабильности, как во времена президентства Виктора Ющенко. Вдобавок, противоречие между заявлениями Тимошенко о ее поддержке евроинтеграции и нежеланием проводить реформы вернет Украину к дискредитированной многовекторной внешней политике Леонида Кучмы.

Андрей Садовый кажется единственным новым кандидатом в президенты, но перед ним встал ряд проблем. Если он победит, ему нужно будет сформировать парламентскую коалицию из отчаянных политических врагов. И «Самопомич» в коалиции будет, скорее всего, миноритарным партнером. В 2014 году партия показала неплохие результаты, получив 11% голосов. Но теперь ее популярность около 5% после того, как слабое лидерство подорвало репутацию политической силы.

Гриценко, если он сможет победить, будет наиболее трудно сформировать коалицию и правительство, поскольку его партия никогда не входила в парламент. Он пытается вернуть Украину к президентской системе. Но на самом деле он никогда не сможет собрать необходимую поддержку для изменения Конституции. Кроме того, президентская система отдалит Украину от Европы, где все посткоммунистические страны стали парламентскими.

Рок-звезда Святослав Вакарчук не объявил о намерении баллотироваться. Но если он это сделает и победит, у него будут те же проблемы, что и у Гриценко. Кроме того, Вакарчук столкнется с завышенными ожиданиями, которые он вряд ли сможет удовлетворить.

По мнению Кузьо, выборы 2019 года определят, каким путем пойдет Украина. Или она скатится к нестабильности, как после Оранжевой революции, или же выберет стабильность и прогресс, как после Революции достоинства.