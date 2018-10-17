Управление морской охраны возьмет под контроль границу от Измаила до Мариуполя

Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента.

Развернутое Региональное управление морской охраны возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.

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Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, об этом председатель ГПСУ Петр Цигикал сказал в Краматорске во время мероприятий в Донецко-Луганском региональном управлении.

Руководитель пограничного ведомства акцентировал внимание на том, что в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля въезда в Украину.

Кроме того, он отметил, что для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента.

«До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами», - сказал Цигикал.

Также отмечалось, что в ведомстве по лучшим мировым стандартам созданы подразделения оперативного реагирования «ДОЗОР», в том числе и для проведения специальных действий на воде. Создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть направления, оказавшиеся под угрозой. А для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета французской компании «Airbus».

Руководитель Госпогранслужбы также отметил, что ведомство делает все необходимое, чтобы пограничники чувствовали себя защищенными государством.

«Создаются современные условия службы, строится жилье. В этом году мы уже получили 194 квартиры. В настоящее время продолжается строительство 24 жилых объектов, два из которых планируется завершить в этом году, что позволит получить еще 60 квартир. Вообще на протяжении 2018-2020 годов планируется получить 1456 квартир», - отметил Цигикал.