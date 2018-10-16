Противники евроатлантического курса Украины усилили свою пропаганду – Центр информации НАТО

Информационная кампания Центра информации и документации НАТО не стала менее активной, но те силы, которые выступают против евроатлантической интеграции Украины, активизировали свою пропаганду.

Центр информации и документации НАТО в Украине намерен усилить информационную составляющую своей работы для распространения знаний о деятельности Альянса в различных регионах страны.

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Об этом на дискуссиях «Переживут ли отношения Украины с НАТО выборы?» в Киеве сообщила директор Центра Барбора Маронкова, передает радио Свобода. Эксперты Центра «Новая Европа» привели данные опросов, проведенных на юге и востоке Украины, согласно которым там уменьшилось количество сторонников евроатлантической интеграции Украины (сравнительно с 2015-2017 годами).

По мнению Маронковой, одна из причин этого – интенсификация пропаганды со стороны сил, которые выступают против углубления сотрудничества между Украиной и НАТО.

«Я не могу сказать, что наша информационная кампания стала менее активной. В этом году команда Центра информации НАТО посещала юг Украины: мы проводили встречу и дискутировали с местными активистами, студентами, с представителями власти. Но те силы, которые выступают против евроатлантической интеграции Украины, активизировали свою пропагандистскую кампанию», – подчеркнула Маронкова.

По ее словам, центральная власть должна продолжить реформы не только в сфере обороны и безопасности, но и системы государственного управления, чтобы украинцы почувствовали положительные результаты этих реформ. При этом «необходимо менять психологию" людей, которые принимают решения и от которых зависит успех реформ, подчеркнула она.

Со своей стороны, Центр информации и документации НАТО будет усиливать информационную составляющую своей работы, чтобы украинцы больше узнали о принципах функционирования Альянса, отметила Маронкова.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованным в сентябре опросам, около 42% украинцев считают членство в НАТО лучшей гарантией национальной безопасности.