Советник Президента показал, как Порошенко стреляет из автомата (видео)

«Я наверное получу по ушам за публикацию этого видео, но... Я реально и абсолютно искренне верю ему. И уважаю. И не только за то, что он мой непосредственный начальник. И не только за бантик на шапке», — написал Бирюков.

Он также отметил, что Порошенко «стреляет здорово».