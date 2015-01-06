Советник Президента показал, как Порошенко стреляет из автомата (видео)
14:47, 06 января 2015Политика
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Советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором Петр Порошенко стреляет из автомата.
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«Я наверное получу по ушам за публикацию этого видео, но... Я реально и абсолютно искренне верю ему. И уважаю. И не только за то, что он мой непосредственный начальник. И не только за бантик на шапке», — написал Бирюков.
Он также отметил, что Порошенко «стреляет здорово».
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