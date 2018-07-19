Суд в Гааге напомнил России о необходимости выполнить требования насчет Меджлиса

Суд обязал Россию проинформировать об исполнении решения относительно возобновления работы Меджлиса до 19 января 2019 года.

Международный суд Организации Объединенных Наций напомнил Российской Федерации о выполнении его требования о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Россией Крыму.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила в Facebook.

"Суд ООН четко указал России о ее обязанности выполнить приказ Суда и возобновить работу Меджлиса, поскольку сейчас это требование суда не выполнено", - подчеркнула дипломат.

В этой связи она отметила: "Только что мы получили письмо от Международного Суда ООН, в котором Суд сообщил нам, что направил в РФ требование, сформулированное присущим Суду консервативно-дипломатическим языком, относительно выполнения обязательного пункта Приказа ООН о возобновлении деятельности Меджлиса".

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"Поскольку для нас было очевидно, что Россия не собиралась отменять действие дискриминационной запрета деятельности Меджлиса, как прямо предусмотрено Приказом Международного Суда ООН, 19 апреля этого года мы обратились в Суд с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с Приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года о применении временных мер", - заявила Зеркаль.

"В дальнейшей переписке с Судом Россия, в лучших традициях сталинского Советского Союза, пыталась убедить всех, что крымские татары хорошо живут в условиях оккупации. Эти объяснения не отвлекли внимание Суда от главного - Приказ суда не выполнен", - отметила дипломат.

Она заявила, что своим письмом Суд удовлетворил просьбу украинской стороны и "прямо обратил внимание России, Приказ является обязательным, требование возобновить деятельность Меджлиса четкое и требует принятия конкретных мер".

"Россия должна принять эти меры и проинформировать Суд о них до 19 января 2019 года", - добавила Зеркаль.

По ее словам, для Украины это важный инструмент борьбы за права крымскотатарского народа и за возобновление деятельности Меджлиса.

"Этим Суд также напомнил России, что судебные решения следует уважать и выполнять - и приказы суда ООН, и решение Стокгольмского арбитражного института, и многих других судебных инстанций, в которых рассматриваются дела против России", - подытожила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия не должна ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.