Отравитель Скрипалей «Петров» побывал в Украине во время Евромайдана – расследование

В период с 2011 по 2018 год Мишкин не раз бывал в Украине, сообщили в Bellingcat.

Второй подозреваемый в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Александр Мишкин, который действовал под псевдонимом Александр Петров, часто совершал поездки в Украину. Последняя такая поездка состоялась в декабре 2013 года.

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Как сообщает Independent, соответствующую информацию раскрыла организация расследований Bellingcat.

До вербовки в ГРУ Мишкин, как предполагается, был военным врачом. Поступив на работу в разведку в 2010 году, он получил свой псевдоним и новые документы.

В период с 2011 по 2018 год Мишкин много путешествовал под своей новой личностью Александра Петрова. По информации Bellingcat, он часто совершал визиты в Украину.

Один из последних подобных визитов имел место в декабре 2013 года (в период Евромайдана – ред.), незадолго до событий Революции Достоинства и аннексии Крыма.

Кроме того, по информации расследователей, Мишкин бывал и в Приднестровье.

Представители Bellingcat также рассказали, что в 2014 году Александр Мишкин получил звание героя России за операцию в Украине.

Напомним, ранее первого подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова идентифицировали как полковника ГРУ Анатолия Чепигу.