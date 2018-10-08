Глава МИД Польши назвал Крым и Донбасс главной проблемой в отношениях с Россией

Чапутович также подчеркнул, что Польша поддерживает Украину и ее проевропейские стремления.

Польша осуждает нарушение Россией международного права в отношении Украины и именно это привело к ухудшению отношений между Варшавой и Москвой.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью российскому изданию "Коммерсант". "Главная проблема - это нарушение Россией международного права в отношении Украины. Это касается аннексии Крыма, российского вмешательства на Донбассе. Это накладывает отпечаток на отношения России с НАТО, Евросоюзом и США, и привело к санкциям Запада в отношении России, которые важно сохранять до тех пор, пока Россия не изменит свою политику по отношению к Украине", - сказал Чапутович.

Польский министр отметил, что агрессия РФ в Украине отразилась и на работе Совбеза ООН.

"Мы поддерживаем Украину, потому что считаем, что это она стала предметом нападения, и дебаты в ООН показали, что большинство стран придерживаются той же позиции. Но у России другая точка зрения", - отметил он.

Чапутович также подчеркнул, что Польша поддерживает Украину и ее проевропейские стремления.

"Это один из наших главных союзников, нас связывают крепкие и хорошие связи, мы участвуем в обучении их госслужащих и предоставляем гуманитарную помощь. В Польше находятся более миллиона украинцев, 40 тыс. украинских студентов, и мы рады, что они здесь себя хорошо чувствуют", - добавил министр.