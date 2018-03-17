Восемь европейских министров иностранных дел совместно написали статью о Крыме

Главы МИД, обратили внимание на нарушение прав человека в Крыму и призвали РФ немедленно освободить Олега Сенцова и еще 60 других политических заключенных.

Восемь министров иностранных дел написали совместную статью посвященную четвертой годовщине незаконной аннексии Россией украинского Крыма.

Статья "Четыре года назад - но мы не забудем незаконно оккупированный Крым" опубликована на сайте Euobserver, сообщает "Европейская правда".

Отметим, что совместно написали статью министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрьом и глава МИД Украины Павел Климкин.

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"Четыре года назад, 18 марта 2014 года, Россия приняла окончательный шаг к незаконной оккупации Крыма, который является частью суверенной территории Украины, что было признано Россией в ряде международных договоров. Присоединение Крыма Россией включает серию противоправных действий: от использования замаскированных российских элитных войск к поспешной организации – нарушая украинское и международное право – нелегитимного "референдума", - вспоминают авторы статьи о событиях 2014 года.

Министры напомнили, что мировое сообщество не признает претензии России в отношении Крыма и продолжает осуждать незаконную аннексию украинского полуострова.

"Вместе со многими другими партнерами, включая Соединенные Штаты, Канаду и Норвегию, Европейский Союз проводит политику непризнания и режима санкций, в отношении людей и организаций, причастных к незаконной аннексии. Строительство Керченского моста будет рассматриваться в этом контексте. ЕС также ввел запрет на торговлю, инвестиции и ограничения на поездки и туризм", - говорится в статье.

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Главы МИД, обратили внимание на нарушение прав человека в Крыму и призвали РФ немедленно освободить Олега Сенцова и еще 60 других политических заключенных, а также предоставить доступ к украинскому полуострову международным мониторинговым организациям.

Министры еще раз напомнили, что ЕС не признает выборов, проведенных Россией в Крыму.

"Мы не позволим, чтобы вопрос Крыма был снят с международной повестки дня... То, что произошло в Крыму касается не только Украины, это касается нас всех. Вот почему мы не забудем и не откажемся от Крыма", - отмечается в совместной статье.