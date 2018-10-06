Парубий рассказал, когда подпишет постановление о санкциях против владельцев телеканалов

Сначала Рада должна отклонить два зарегистрированных постановления об отмене решения парламента о применении ограничительных мер к семи юридическим лицам, указанным в структуре собственности этих телеканалов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что на следующей пленарной неделе подпишет постановление парламента о введении санкций против юридических лиц, имеющих отношение к телеканалам "112" и NewsОne.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Аппарата Верховной Рады. Парубий сообщил, что были внесены, и, согласно закону Украины о Регламенте, зарегистрированы два постановления об отмене решения Верховной Рады от 4 октября, которым парламент рекомендовал СНБО применить персональные экономические и другие санкции к семи юридическим лицам, связанным с указанными телеканалами.

Спикер ВР пояснил, что для подписания первоначального решения эти постановления должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады и отклонены.

Также Парубий отметил, что рассмотрение этих постановлений состоится уже на ближайшей пленарной неделе и выразил убеждение, что они будут отклонены.

"У меня нет никаких сомнений, что они будут отклонены, - в то же время это дает мне возможность подписать постановление о санкциях, и оно тут же вступает в силу. Я уверен, что Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением этой ситуации и с принятием соответствующего решения", - подчеркнул Парубий.

Отметим, на сайте телеканала NewsOne в разделе "Структура собственности" по состоянию на 30.03.2018 указано общество с ограниченной ответственностью "Новости 24 часа". Согласно информации на сайте телеканала "112 Украина", в структуру собственности канала входит шесть вещателей: ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "Ариадна-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТД" Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Партнер ТВ".

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла постановление об обращении к СНБО относительно применения санкций к семи компаниям, которые имеют отношение к телеканалам "112" и NewsОne. Постановлением предлагаются следующие ограничительные меры: блокировка активов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на осуществление деятельности, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, полный или частичный запрет действий с акциями компаний, запрет предоставления лицензий Национального банка на инвестиции в иностранное государство, запрет размещать валютные ценности на счетах и вкладах на территории иностранного государства и пр.