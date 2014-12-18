В СБ ООН представлен проект резолюции о создании палестинского государства

Постоянный наблюдатель от Палестинской автономии при ООН Рияд Мансур подчеркнул, что текст документа еще подлежит обсуждению, пишет Лента.ру.

«Мы продолжим переговоры со всеми сторонами, в том числе и с американской, если они готовы и хотят, чтобы мы, возможно, добились успеха в одобрении Совбезом ООН документа, который поможет открыть дверь к миру», — сказал он.

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Палестинцы ранее хотели поставить проект резолюции на голосование как можно скорее, однако отказались от этой идеи под нажимом той же Иордании, которая надеется согласовать документ с США. Вашингтон неоднократно накладывал вето на резолюции СБ ООН, которые были направлены против ее союзника Израиля.

Нынешний вариант резолюции предписывает создание двух независимых, демократических государств: Израиля и Государства Палестина. Границы определяются положением на 4 июня 1967 года. Стороны должны прийти к соглашению не позднее, чем через год. К концу 2017 года Израиль должен вывести вооруженные силы с территории Палестины.

Дата голосования по резолюции пока неизвестна.