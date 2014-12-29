Президент заявил, что недоволен работой ГПУ

Президент Украины Петр Порошенко недоволен работой Генеральной Прокуратуры Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции, 29 декабря, отвечая на вопрос журналистов, доволен ли он работой генерального прокурора Украины Виталия Яремы.

"Меня не удовлетворяет работа генеральной прокуратуры. Я уверен, что шаги по антикоррупции за 6 месяцев должны быть значительно большими. И меня категорически не устраивает расследование дел по убийствам на Майдане", - сказал Порошенко.

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"Но нужно учитывать, что был принят закон об амнистии тех, кто был по ту сторону Майдана. Мы должны были тогда быстро найти тех, на кого амнистия не распространялась. Уже сейчас 3 судьи, которые отпускали из-под стражи виновных в смертях на Майдане, были уволены", - добавил он.

Также Порошенко подчеркнул, что его представитель в парламенте внес закон, который предусматривает разрушение "прокурорской касты". После чего глава государства поблагодарил Верховную Раду, которая поддержала эту инициативу и разрушила эту касту.

"У нас есть проблемы, но они общие и должны решаться совместно", - резюмировал президент.