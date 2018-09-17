В Раде отреагировали на "сенсацию" Минобороны РФ о сбитом над Донбассом МН17

По его словам, почти каждую неделю российская пропаганда несет «потоки информационной лжи».

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал очередным фейком заявление Министерства обороны России о том, что ракета, которой был сбит рейс МН17 на Донбассе в 2014 году, была украинской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил на брифинге, комментируя заявление Минобороны России о том, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии.

«Это очередной информационный фейк, и мы должны уже получить иммунитет к ним», - подчеркнул Парубий.

По его словам, почти каждую неделю российская пропаганда несет «потоки информационной лжи».

Парубий напомнил, что эксперты доказали, что именно российские военные «совершили преступление тогда, и эта трагедия произошла по указанию российских военных».

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По его словам, на сегодняшний день часть информационного пространства Украины также является оккупированной. «К сожалению, некоторые СМИ просто ретранслируют российские фейки, которые публикуются в их изданиях, и соответственно пытаются на украинскую аудиторию их перенести», - добавил спикер.

«Я считаю, чтобы не обращать внимания на эти фейки, нам крайне важно на этой сессии внимательно подойти к вопросу информационной безопасности», - подчеркнул Парубий и добавил, что нужно сделать все для того, чтобы в гибридной войне, которую ведет Российская Федерация против Украины, «не давать им шансов проводить контрнаступления для их информационных ДРГ, их информационных войск на информационное поле Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, в Министерстве обороны России заявили, что ракета, которая атаковала рейс МН17 на Донбассе в 2014 году, после изготовления была поставлена в СССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии.

24 мая Совместная группа по расследованию катастрофы самолета «Малазийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.