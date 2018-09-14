Журналисты программы "Гроші" раскрыли главную тайну места собрания партии Порошенко (видео)

Вечером 6 сентября президент провел встречу с фракцией БПП и представителями правительства в резиденции "Залесье".

Журналисты программы "Гроші" рассказали об официальной резиденции "Залесье" под Киевом. Ее Госуправления делами использует якобы для приемов иностранных делегаций.

Как говорится в сюжете программы, резиденция уже давно должна была стать заповедником, и на самом деле она – просто объект для дикого президентского бизнеса: отсюда якобы продают животных, отсюда продают их мясо и, вполне возможно, устраивают VIP-охоту.

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"Гроші" утверждают, что из госрезиденции массово вывозят древесину целыми лесовозами. "Это вырубаются мертвые деревья, которые повалились, которые поражены вредителями - это санитарная рубка. Это, в основном, дрова", - рассказал директор государственной организации "Резиденция "Залесье" Василий Грицик.

И журналисты заявляют, что продают не только "мертвые" деревья, при этом официальная цена продажи древесины существенно отличается от рыночной.

"В целом за последние пять лет в резиденции "Залесье" дичи настреляли на 189 тысяч - за столько они продали более девяти тонн... дикого мяса! При этом директор смеется - здесь не стреляют!", - говорится в сюжете.

В то же время директор признал, что организация продает живых животных, например, оленей и ланей, перепелов, гусей и фазанов.

Как сообщали СМИ, вечером 6 сентября президент Петр Порошенко провел встречу с фракцией "Блок Петра Порошенко" и представителями правительства в резиденции "Залесье" под Киевом.

На встрече со своей фракцией и правительством глава государства говорил о Томосе, армии и "единой команде".