Журналисты программы "Гроші" раскрыли главную тайну места собрания партии Порошенко (видео)
Журналисты программы "Гроші" рассказали об официальной резиденции "Залесье" под Киевом. Ее Госуправления делами использует якобы для приемов иностранных делегаций.
Как говорится в сюжете программы, резиденция уже давно должна была стать заповедником, и на самом деле она – просто объект для дикого президентского бизнеса: отсюда якобы продают животных, отсюда продают их мясо и, вполне возможно, устраивают VIP-охоту.
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"Гроші" утверждают, что из госрезиденции массово вывозят древесину целыми лесовозами. "Это вырубаются мертвые деревья, которые повалились, которые поражены вредителями - это санитарная рубка. Это, в основном, дрова", - рассказал директор государственной организации "Резиденция "Залесье" Василий Грицик.
И журналисты заявляют, что продают не только "мертвые" деревья, при этом официальная цена продажи древесины существенно отличается от рыночной.
"В целом за последние пять лет в резиденции "Залесье" дичи настреляли на 189 тысяч - за столько они продали более девяти тонн... дикого мяса! При этом директор смеется - здесь не стреляют!", - говорится в сюжете.
В то же время директор признал, что организация продает живых животных, например, оленей и ланей, перепелов, гусей и фазанов.
Как сообщали СМИ, вечером 6 сентября президент Петр Порошенко провел встречу с фракцией "Блок Петра Порошенко" и представителями правительства в резиденции "Залесье" под Киевом.
На встрече со своей фракцией и правительством глава государства говорил о Томосе, армии и "единой команде".