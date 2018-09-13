В Госдепе США осудили проведение боевиками незаконных выборов на Донбассе

Они противоречат обязательствам России по Минским соглашениям.

США выступили с осуждением запланированных незаконных выборов в так называемых «Донецкой» и «Луганской народных республиках», и заявили, что их проведение противоречит Минским соглашениям.

Читайте такжеВолкер назвал объявленные сепаратистами "выборы" на Донбассе нелегитимными

Об этом говорится в заявлении представителя американского Госдепа Хизер Нойерт, передает ТСН. "С учетом продолжающегося контроля со стороны Российской Федерации над этими территориями, проводимые там выборы неприемлемы и грубо противоречат обязательствам России по Минским соглашениям", - говорится в заявлении.

Она подчеркнула, что Вашингтон осуждает объявлены планы о проведении выборов.

Как сообщал УНИАН, в "ДНР" назначили нового главаря взамен убитого Александра Захарченко – им стал Денис Пушилин, который раньше был "спикером парламента". Кроме того в обеих террористических "республиках ("Л/ДНР") назначили дату незаконных выборов – 11 ноября.