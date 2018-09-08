Помощник Путина пообещал поддержку главарю боевиков Пушилину - СМИ

Как известно, Пушилина назначили и. о. "главы ДНР".

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил нового главаря пророссийских боевиков Донбасса Дениса Пушилина с назначением на должность и пообещал поддержку.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на СМИ оккупантов.

Сурков "пожелал Пушилину Денису Владимировичу успехов на ответственном посту", а также "выразил надежду на то, что будет продолжен политический курс" погибшего главаря боевиков Александра Захарченко.

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Напомним, что так называемая "народная рада "ДНР" в оккупированном Донецке назначила исполняющим обязанности "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Владислав Сурков намерен больше не допускать эксцессов исполнителей на местах, поэтому с Пушилиным будут работать его доверенные лица.