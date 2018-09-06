Вся техника, которая была на военном параде, должна поступить в ВСУ - Порошенко

Президент подчеркнул, что обеспечение армии оружием является приоритетной задачей для государства.

Военная техника, участвовавшая в параде в честь Дня независимости Украины, должна поступить в украинскую армию.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Одна из наших главных задач - обеспечение ВСУ надежным оружием. Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве исследовательских образцов, незамедлительно должно поступить в войска", - сказал глава государства.

"Мы привыкли говорить, что таким гарантом независимости нашего государства является Будапештский меморандум или любое другое соглашение. Нет. Сейчас мы исправляем эти подходы. Я отдельно подчеркиваю, что украинская армия является гарантом государственной независимости. Исходя из этого принципа, мы будем выставлять необходимые приоритеты" , - добавил Порошенко.

По его словам, кроме сил собственного оборонпрома, Украина воспользовалась возможностями, предоставленными зарубежными партнерами.

"Кроме того, мы, безусловно, должны воспользоваться решением о предоставлении Украине летального оружия, начиная от антиснайперских комплексов, которые спасают жизнь украинских воинов, и заканчивая контрбатарейными современными средствами - от систем противовоздушной обороны и до пополнения для Воздушных сил", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины, который проходил в центре Киева, в целом приняли участие около 250 единиц техники.