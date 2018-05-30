Вехи недели. Возвращение Турчинова, бюджетные страдания и Бацька в Киеве

Назначение Александра Турчинова секретарем СНБО носит характер ожидаемой сенсации. В свое время на «оранжевой волне» этот пост занимал Анатолий Кинах, имевший в активе работу на посту премьер-министра. Но нынешний приход в президентскую команду соучредителя «Народного Фронта», бывшего председателя Верховной Рады и и.о. Президента имеет качественно иную подоплеку. Похоже, партии власти нашли (по крайней мере – продемонстрировали) взаимопонимание по ключевым вопросам национальной безопасности, ради которого стоит отрихтовать нормы законодательства. Лишнее тому подтверждение – ускорение отмены внеблокового статуса Украины, предпринятое Петром Порошенко после публичного обещания в Варшаве. Новоиспеченный секретарь СНБО, тем временем, успел публично продемонстрировать недоверие к российской позиции и заявить о необходимости строить сильную армию и сильную страну.

Этот процесс, судя по всему, начнется с формальных аспектов. На субботнем заседании СНБО принято решение о возобновлении призыва на срочную службу в Вооруженные Силы. Срочников обещают не отправлять в зону АТО, возраст призыва повышен до 20 лет. Украина получит на 2015 год рекордный бюджет на безопасность и оборону, и эти статьи, судя по всему, станут единственными, дискуссия вокруг которых будет минимальной.

Одной из проблем, которой придется вплотную заниматься Турчинову в новом качестве, станет деятельность добровольческих батальонов. Показательное совмещение некоторыми парламентариями статуса комбатов с депутатскими мандатами не только нарушает нормы законодательства, но и ставит перед обществом ряд вопросов. Борис Ложкин, прервав полугодичное молчание, подчеркнул, что президентская позиция проста – частных армий в Украине быть не должно. Осталось внедрить этот правильный тезис в нашу непростую жизнь.

Парламентариям так и не удалось дождаться от правительства чего-то большего, чем обещания внести предложения по изменениям в Налоговый и Бюджетный кодексы накануне принятия главного финансового документа страны. Группа «неофитов парламентаризма» воспользовалась ситуацией и потребовала рассмотрения бюджета-2015 по европейским правилам. Если переводить с политического на общепринятый: готова не допустить принятия в качестве сметы государственных доходов и расходов полуживого кота в наскоро сшитом мешке. Арсений Яценюк излучает решимость получить средства международных финансовых организаций, но пока его оптимизм подкреплен только декларациями и обещаниями европейских политиков. Премьеру придется быть в последней декаде декабря очень убедительным и позабыть о возможности шантажа своей отставкой.

Александр Лукашенко в Киев приехал в хорошем настроении, демонстрируя готовность оказать Украине помощь в течение суток по любому вопросу. Ветеран президентской службы тонко ощущает смену векторов активности на континенте, и вполне может быть заинтересован в посредничестве Украины в деле нормализации отношений между Беларусью и Европейским Союзом. Такой вариант на руку официальному Киеву, ведь приезд в Киев последовательно президентов Беларуси и Казахстана, накануне вступления в силу договора о создании Евразийского экономического союза, дорогого стоит. Россия постепенно превращается в государство, от которого, с разной степенью приличия и скоростью, отворачиваются практически все ее партнеры, и эта тенденция кажется отрадной для Украины.

Евгений Магда