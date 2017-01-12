Литовские миллионы Лазаренко не стали новостью для ГПУ, ведомство пытается вернуть деньги

Информация о 30 миллионах долларов бывшего премьер-министра Павла Лазаренко в Литве не стала новостью для ГПУ. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генпрокурора Юрия Луценко Евгений Енин.

В то же время, Енин сообщил, что ГПУ последние полгода работает над возвратом этих средств.

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«Обнаружены журналистским расследованием OCCRP 30 млн долл США Павла Лазаренко в Литве не стали новостью для Генпрокуратуры Украины, которая активно работает над их возвращением в Украину в течение последних полгода», - написал он, добавив, что обнаруженные деньги являются частью тех 280 млн долл. США, которые арестованны на основании ходатайств американской Фемиды в 5 юрисдикциях мира.

Енин также отметил, что гражданский процесс правительство США против Лазаренко вступил в финальную стадию, поэтому не исключено, что «вердикт американского суда будет объявлен уже в этом году».

Заместитель генпрокурора также подчеркнул, что в случае положительного решения суда США, Украина начнет процесс возвращения украденных активов.

Напомним, журналисты обнаружили в базе данных OCCRP документы, которые свидетельствуют, что около 30 миллионов долларов средств, как полагают, связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко,находятся на счете в банке в Литве.

Эти средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

По данным расследования, речь идет о части из примерно 200 или 250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Как говорится в сообщении, счет с упомянутыми 30 миллионами долларов в бывшем литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, уже ликвидированном. 2000 года литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.