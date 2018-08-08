Из заключенного в героя и наоборот: повторит ли Костенко судьбу Савченко

Как показывает практика, в Украине в нынешних реалиях довольно легко превратиться из узника совести в рядового заключенного. И занимательно, что путь этот можно «пройти» в рекордно короткие сроки.

32-летнего Александра Костенко отпустили из тюрьмы в Кировской области, где он отбывал срок в 3 года и 6 месяцев, за то, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Кстати, ранее за его освобождение ратовали и в США. «Россия держит в тюрьме проукраинского активиста Александра Костенко по ложным обвинениям в отместку за его выражение несогласия с незаконными действиями России в Крыму. Россия должна освободить его и вернуть к жене и дочери», - отмечали в посольстве США в Украине.

Костенко не признал свою вину. Но, как уточнила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, «он отбыл полный срок заключения, и только поэтому Кремль его выпустил». В тот же день, с ним лично пообщался президент Украины Петр Порошенко, и в течение суток бывшего узника Кремля доставили в посольство Украины в Москве.

Уже через три дня после освобождения из российской тюрьмы, Александр Костенко прибыл в Киев. Но поскольку семья экс-заключенного живет в аннексированном Крыму и он, по понятным причинам, не может вернуться на полуостров, в Киеве ему оперативно нашли жилье. Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, на уши подняли всех – премьер-министра Владимира Гройсмана, мэра Киева Виталия Кличко – и после этого «временное общежитие» в виде двух комнат с тремя кроватями, Костенко предоставили, минимум, на полгода-год. Также в офисе омбудсмена ему пообещали помочь с предоставлением статуса внутренне перемещенного лица и всячески его поддерживать в дальнейшем.

К сожалению, после возвращения в Киев, оказалось, что на российском опыте тюремные приключения для Костенко могут не закончиться. После его освобождения в социальных сетях появилась информация о том, что Служба безопасности Украины в 2014 году уже задерживала его по подозрению в терроризме и пособничестве российским спецслужбам.

Более того, Костенко был арестован и освобожден под залог. Внес его депутат от «Свободы» Эдуард Леонов, так как Костенко на тот момент был его помощником. После этого Костенко бежал в Крым, где и был задержан, но уже российскими спецслужбами.

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Стоит отметить, что вместе с Костенко в 2014-м задерживали и председателя гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислава Краснова, которого уже обвиняют в госизмене – СБУ задержала его повторно в 2016 году, после закладки им тайника со взрывчаткой.

Тогда глава ведомства Василий Грицак сообщал, что Краснов, вместе с российскими спецслужбами, готовил террористические акты в Киеве и планировал взорвать Верховную Раду, Кабинет министров и Администрацию Президента. Но если Краснова в итоге задержали и отдали под суд в Украине, то после того, как Костенко был задержан в Крыму, его даже не объявляли в розыск.

Получается, что, выехав на полуостров, Костенко, по сути, скрывался от следствия в Украине, пока не был пойман российскими властями.

Повторит ли сейчас Костенко участь Краснова пока неизвестно. Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, уголовное производство в отношении Костенко, которое было выделено в отдельное от производства Краснова, обвинительный акт по которому уже в суде, расследует Святошинское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве. В розыск его объявлять не было смысла, так как он находился под арестом в РФ. В то же время, уголовное производство по Костенко на время его пребывания в РФ, было приостановлено и теперь его могут снова возобновить. Но о его задержании речи пока не идет.

Что касается информации от СБУ и Нацполиции, то на соответствующие запросы УНИАН, будет ли возобновлено производство по делу Костенко, ответов редакция не получила. Зато с сайта СБУ исчезла информация о задержании группы Костенко-Краснова в мае 2014 года.

Пока на информацию об уголовном производстве в отношении Костенко отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины, при этом уточнив, что не являются следственным органом, поэтому не дают правовых оценок. «Что касается его возможной или вероятной причастности к совершению противоправных действий на территории Украины, наша функция как Министерства иностранных дел обеспечить его освобождение, обеспечить его безопасную перевозку на территорию Украины», - сказал государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

Мол, это – право каждого гражданина Украины. А то, что Костенко – украинец, признали и в РФ.

Впрочем, журналист Владимир Бойко в своем Фейсбуке указал на то, что Костенко в 2015 году все же получил российский паспорт от так называемых крымских властей. И сделал это по собственному желанию.

В МИД на это лишь развели руками – им о наличии второго документа ничего не известно. «Он въехал на территорию Украины по своему украинскому паспорту, поэтому в этом аспекте для нас двусмысленности не было», - сказал Заяц.

Сам Костенко по приезду в Киев что-либо комментировать отказался до «общения со спецслужбами».

Любопытно, что, по словам блогера Мирослава Олешко, с пиететом относящегося к президенту и его администрации, Костенко уговорили приехать в Киев, а не в Крым, поскольку для Банковой он ценный свидетель. «Его срок подошел к концу. Костенко не изъявил желание ехать в Украину, а хотел поехать в оккупированный Крым. А для Украины это недопустимо. Поэтому его все же уговорили ехать в Украину… Украина должна освобождать из России всех своих граждан, а уже по приезду разбираться с ними. Как с Савченко. Для наших правоохранительных органов теперь он - ценный свидетель», - написал Олешко в Фейсбуке.

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Правозащитница, руководитель Центра общественных свобод Александра Матвийчук считает, что подобные казусы с преждевременной героизацией заключенных в России украинцев происходят потому, что украинское общество привыкло считать: если человек находится в списке политзаключенных, то его обязательно стоит позиционировать как героя, что само по себе ошибочно. «В этом списке около 70 человек. И все они совершенно разные люди. В нем есть Олег Сенцов, который был осужден за сопротивление российской оккупации и начал голодовку для того, чтобы освободить других политзаключенных, и обычный обыватель Сергей Литвинов из села Комышне, который стал случайной жертвой преследования, когда поехал в Россию лечить зубы… Проблема не в этих людях, а в нас, потому что мы, как украинское общество, не научились бороться за людей, мы хотим бороться только за героев, поэтому придаем им какие-то выдающиеся черты. А это такие же люди, как до заключения, так и после, со своей историей, со своими достоинствами и недостатками. Список политзаключенных – всего лишь констатация факта, что конкретных гражданин Украины незаконно упрятали за решетку по политическим мотивам в РФ или оккупированном Крыму», - говорит Матвийчук.

Эксперт-криминолог Анна Маляр, в свою очередь, считает, что к Костенко сейчас относятся более, чем осторожно, так как он действительно может обладать какой-то важной информацией. С другой стороны, неясно, какие именно шаги предприняли в офисе омбудсмена относительно его возвращения в Украину, ведь он воспользовался возможностью возврата согласно российскому законодательству, так как отбыл срок наказания, назначенный ему судом.

«Очевидно, суета вокруг Костенко со стороны первых лиц - это попытка использовать повод с его освобождением в качестве предвыборного хода. После освобождения Савченко у нас будут ожидать каких-то сюрпризов от каждого политзаключенного, но у его случая с делом Савченко сходства мало. Стоит отдать должное, что сам Костенко пока не делал никаких заявлений, а, значит, он сам пока не готов к раскрутке себя как героя», - говорит Маляр.

Будет ли возобновляться старое дело Александра Костенко и будет ли он привлечен к ответственности – УНИАН не теряет надежды получить ответы у СБУ и Нацполиции. Но уже точно можно сказать, что карту с заключенными украинцами, незаконно удерживаемыми в России, политики не побрезгуют разыгрывать во время двух ближайших – президентской и парламентской -избирательных кампаний.

Анастасия Заремба