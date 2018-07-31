Турчинов сравнил идею референдума на Донбассе с лекцией для колорадских жуков

Александр Турчинов убежден, что проведение референдума на оккупированных территориях является очередной провокацией РФ.

Александр Турчинов сравнил идею референдума на Донбассе референдума с лекцией для колорадских жуков о необходимости сохранения урожая.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии журналистам.

Он считает, что предложение о проведении референдума на оккупированных территориях является очередной провокацией РФ. "Предложения РФ относительно референдума на оккупированной территории - это провокация и чушь", - сказал он.

По словам Секретаря СНБО Украины, любые политические мероприятия нельзя проводить, пока не произойдет полное освобождение оккупированных территорий и возвращение их в конституционное поле Украины.

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"Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, - это все равно что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая", - подчеркнул Турчинов.

Кроме того, отвечая на вопрос относительно ситуации по безопасности на востоке Украины, секретарь СНБО сообщил, что концентрация войск на востоке и на юге Украины свидетельствует о том, "что Россия не снимает с повестки дня военную форму давления на наше государство, и мы должны быть постоянно готовыми к отражению любых военных провокаций".

По его словам, одна из форм влияния на Украину - это попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

"Кроме того, РФ будет пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов, но нельзя исключать и военной агрессии в случае, когда они увидят, что другие формы не дают результата", - отметил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключает, что Российская Федерация может прибегнуть к агрессивным военным действиям, если ей не удастся повлиять на результаты выборов в Украине.