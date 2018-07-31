Директор ГБР просит предоставить результаты полиграфа победителей конкурса на руководящие должности ведомства

Между тем, внешняя комиссия приняла решение об уничтожении результатов психофизиологических исследований с применением полиграфа, а акт уничтожения сохранить.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба повторно обратился к внешней комиссии с просьбой предоставить результаты психофизиологического исследования с применением полиграфа 27 кандидатов, которых комиссия рекомендует для назначения на ключевые должности в Бюро, или акт об уничтожении этих материалов.

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Об этом говорится в обращении директора Бюро к председателю конкурсной комиссии Роману Майданику, сообщает пресс-служба ГБР.

"18 июля внешняя комиссия на своем заседании приняла решение об уничтожении результатов психофизиологических исследований с применением полиграфа, а акт уничтожения сохранить вместе с документами комиссии. 19 июля Труба обратился в комиссию с просьбой предоставить результаты психофизиологического исследования, но никакого ответа по состоянию на 30 июля не было предоставлено", - говорится в сообщении.

В письме к внешней комиссии директор ГБР отмечает, что избрание и назначение победителей конкурса находится под пристальным вниманием общественности и международных партнеров.

"Ответственность за то, кто возглавит ключевые направления работы Бюро, на этом этапе одинаково разделяет и конкурсная комиссия, которая выбрала победителей, и директор Бюро, который должен принять решение об их назначении на должности. Результаты психофизиологического исследования с применением полиграфа чрезвычайно важны для «выяснения директором Бюро моральных качеств кандидатов перед назначением их на должность, особенно учитывая ряд негативных сообщений от СМИ и Совета общественного контроля при ГБР ", - говорится в обращении.

"Отсутствие реакции со стороны конкурсной комиссии, в частности, игнорирование официального запроса директора Бюро, вызывает, по меньшей мере, удивление», - отметил Труба.

Также он напомнил, что все победители пройдут проверку государственными органами власти, в том числе НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Труба заявил, что может не принять решение об утверждении на руководящие должности ГБР по всем 27 кандидатам, избранным внешней комиссией.

Основанием для этого, по словам директора ГБР, может стать непрохождение кандидатом спецпроверки, но, кроме того, "у директора есть внутреннее убеждение относительно характеристик личных и моральных качеств каждого работника, которые будут получены мной после заключений Совета общественного контроля".

В то же время директор ГБР уточнил, что его решение о неутверждении руководителя территориального подразделения ГБР может быть обжаловано в суде.

Спецпроверку кандидатов, по словам Трубы, будутосуществлять работники Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Министерства здравоохранения, Государственной фискальной службы и др.