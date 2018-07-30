Манафорт в 2005 году рекомендовал Ахметову избавиться от Януковича – СМИ

Согласно соцопросу, проведенному командой Манафорта, после Оранжевой революции 60% украинцев относились к Януковичу негативно.

В 2005 году, через несколько месяцев после Оранжевой революции, команда скандального политтехнолога Пола Манафорта отправила миллиардеру Ринату Ахметову отчет, в котором рекомендовала реформировать Партию регионов и избавиться от ее непопулярного лидера Виктора Януковича.

Об этом пишет «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на материалы дела Манафорта, собранные офисом спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Так, летом 2005 года команда Манафорта провела всеукраинский опрос общественного мнения, по итогам которого политтехнолог написал отчет. Документ был направлен Ринату Ахметову.

По данным опроса, 60% представителей среднего и рабочего класса, 49% самых бедных слоев населения и 36% этнических русских по всей Украине верили в то, что страна движется в правильном направлении.

При этом, 60% респондентов негативно относились к Януковичу, а 37% испытывали категорическкую неприязнь. 87% жителей Украины крайне негативно отнеслись к идее его возможного премьерства в 2006 году.

Отмечается, что в своих выводах Манафорт не менее десятка раз рекомендует бизнесмену любой ценой немедленно избавиться от Виктора Януковича, отмечая, что рейтинг его непопулярности гораздо выше, чем рейтинг Партии регионов. Как отмечалось в отчете, любая критика из уст Януковича не будет услышана по причине неприятия его личности в целом и дискредитации его имиджа в период Оранжевой революции.

Манафорт настаивал, что новый лидер Партии регионов не должен ассоциироваться с Януковичем или Кучмой, а в качестве потенциальных кандидатов политтехнолог рекомендовал рассматривать выходцев с юга или юго-востока Украины.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Манафорт долгое время работал в Украине, консультируя Партию регионов и бывшего президента Януковича. Он также является бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа.

Манафорту предъявлены обвинения в отмывании денег, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».

28 июля следственная группа спецпрокурора Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и партией «Оппозиционный блок».