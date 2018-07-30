Сюмар рассказала, что за ней следили

Сюмар считает, что таким образом "кто-то искал какую-то сенсацию".

Народный депутат Виктория Сюмар заявляет, что за ней следили после того, как возглавляемый ею комитет взялся за рассмотрение избиения журналистов охранниками Виктора Медведчука.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

"Эту ситуацию (избиение журналиста Михаила Ткача и Кирилла Лазаревичаохранниками Виктора Медведчука, – ред.) мы рассматривали на заседании нашего комитета. В ответ на это человек Медведчука, депутат Василий Нимченко, который присутствовал на комитете, подал на меня в суд с единственным требованием, чтобы я никоим образом как председатель комитета не вмешивалась в рассмотрение этого дела", - рассказала Сюмар.

После этого, по словам нардепа, она заметила и слежения.

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"Позже мной начали ездить разные автомобили. Когда я попыталась выяснить, что это за автомобили, оказалось, что это номера с машины, зарегистрированной в так называемой "ДНР" и сняты они с автомобиля ВАЗ, хотя за мной ездила черная КИА. Очевидно, что кто-то за мной следил и искал какую-то сенсацию", - сказала Сюмар.

Она добавила, что по этому поводу намерена обратиться в полицию.

"Сообщение об этом авто было, но обращалась не я лично. Теперь очевидно сделаю обращения и от себя", - сказала нардеп.

Сюмар убеждена, что Медведчуку нужно уделять больше внимания, как к человеку, который является кумом Путина, спокойно ведет бизнес в Украине и может иметь отношение к покупке украинских телеканалов.