Сюмар рассказала, что за ней следили
Народный депутат Виктория Сюмар заявляет, что за ней следили после того, как возглавляемый ею комитет взялся за рассмотрение избиения журналистов охранниками Виктора Медведчука.
Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".
"Эту ситуацию (избиение журналиста Михаила Ткача и Кирилла Лазаревичаохранниками Виктора Медведчука, – ред.) мы рассматривали на заседании нашего комитета. В ответ на это человек Медведчука, депутат Василий Нимченко, который присутствовал на комитете, подал на меня в суд с единственным требованием, чтобы я никоим образом как председатель комитета не вмешивалась в рассмотрение этого дела", - рассказала Сюмар.
После этого, по словам нардепа, она заметила и слежения.
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"Позже мной начали ездить разные автомобили. Когда я попыталась выяснить, что это за автомобили, оказалось, что это номера с машины, зарегистрированной в так называемой "ДНР" и сняты они с автомобиля ВАЗ, хотя за мной ездила черная КИА. Очевидно, что кто-то за мной следил и искал какую-то сенсацию", - сказала Сюмар.
Она добавила, что по этому поводу намерена обратиться в полицию.
"Сообщение об этом авто было, но обращалась не я лично. Теперь очевидно сделаю обращения и от себя", - сказала нардеп.
Сюмар убеждена, что Медведчуку нужно уделять больше внимания, как к человеку, который является кумом Путина, спокойно ведет бизнес в Украине и может иметь отношение к покупке украинских телеканалов.