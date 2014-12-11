Луценко назвал программу правительства чем-то средним между студенческой халтурой и журналом Мурзилка

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Внесенная в парламент Программа действий Правительства не просто разочаровала. Это - нечто среднее между студенческой халтурой и журналом "Мурзилка", - считает он.

"Отдельно радуют планы Правительства со сроками 2018 и 2020 годов. "Счастливые часов не наблюдают"?

Единственное, за что можно голосовать в этом 13-страничном шедевре, то это за рисунки. Хорошая работа, вызывает оптимизм. Как у Буратино, которому так нравилась Азбука с картинками!",- подчеркнул он.