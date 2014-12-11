Луценко назвал программу правительства чем-то средним между студенческой халтурой и журналом Мурзилка
10:45, 11 декабря 2014Политика
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Депутат от Блока Петра Порошенко Юрий Луценко назвал программу действий правительства непрофессиональной.
Это - нечто среднее между студенческим халтурой и журналом "Мурзилка" - Луценко / Фото УНИАН
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
"Внесенная в парламент Программа действий Правительства не просто разочаровала. Это - нечто среднее между студенческой халтурой и журналом "Мурзилка", - считает он.
"Отдельно радуют планы Правительства со сроками 2018 и 2020 годов. "Счастливые часов не наблюдают"?
Единственное, за что можно голосовать в этом 13-страничном шедевре, то это за рисунки. Хорошая работа, вызывает оптимизм. Как у Буратино, которому так нравилась Азбука с картинками!",- подчеркнул он.
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