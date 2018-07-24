Конгресс США рекомендовал Пентагону продолжить финансовую помощь Украине

Рекомендуется профинансировать президентский запрос, включительно с выделением $250 млн на летальные оборонительные вооружения.

Конгресс США рекомендовал продолжить в 2019 финансовом году помощь Украине.

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Об этом говорится в докладе об оборонном бюджете на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года. Проект бюджета одобрили обе палаты Конгресса.

«Профинансировать президентский запрос, включительно с выделением $250 млн на летальные оборонительные вооружения», – говорится вдокументе, передает радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, конгресс продлил запрет на сотрудничество Пентагона с министерством обороны России. Документ, в частности, рекомендует запретить финансирование военного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Исключение составят определенные распоряжения министра обороны США.

На прошлой неделе министерство обороны США подтвердило решение о предоставлении Украине $200 млн в рамках программы сотрудничества в укреплении безопасности государства. По данным американского военного ведомства, эти средства должны быть направлены «на проведение дополнительных тренингов украинских военных, приобретение военного оборудования и работу военных советников для усиления оборонных возможностей украинской армии».

«Таким образом, общий объем американской военной помощи Украинесоставит $1 млрд, если считать с 2014 года», – сообщили в Пентагоне.